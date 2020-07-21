«Сочи» присудили поражение за неявку на матч с «Тамбовом»

Сегодня, 21 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты решения по матчу 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» – «Сочи». Напомним, встреча не состоялась, так как девять игроков сочинской команды заразилось коронавирусом.
«За неявку на матч присудить поражение «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России между командами «Тамбов» – «Сочи» со счетом 0:3, присудить победу «Тамбову» в указанном матче со счетом 3:0 и оштрафовать «Сочи» на 1 500 000 рублей условно.
Реализация дисквалификаций у футболистов «Сочи» в указанном матче не осуществляется, а дисквалификации у футболистов ФК «Тамбов» реализованы в связи с решением КДК РФС о техническом поражении другой команды", — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
- 21 июля 2020
-
21:17
-
20:56
-
20:45
-
20:37
-
20:32
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:03
-
19:50
-
19:44
-
19:34
-
19:27
-
19:09
-
19:06
-
18:58
-
18:52
-
18:42
-
18:31
-
18:26
-
18:20
-
18:02
-
17:52
-
17:36
-
17:34
-
17:27
-
17:26
-
17:03
-
17:01
-
17:00
-
16:54
-
16:36
-
16:15
-
15:57
-
15:23