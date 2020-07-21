«Сочи» присудили поражение за неявку на матч с «Тамбовом»

Сегодня, 21 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты решения по матчу 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» – «Сочи». Напомним, встреча не состоялась, так как девять игроков сочинской команды заразилось коронавирусом.

«За неявку на матч присудить поражение «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России между командами «Тамбов» – «Сочи» со счетом 0:3, присудить победу «Тамбову» в указанном матче со счетом 3:0 и оштрафовать «Сочи» на 1 500 000 рублей условно.

Реализация дисквалификаций у футболистов «Сочи» в указанном матче не осуществляется, а дисквалификации у футболистов ФК «Тамбов» реализованы в связи с решением КДК РФС о техническом поражении другой команды", — говорится в сообщении пресс-службы РФС.