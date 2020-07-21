Глава КДК: Ещенко сказал, что майку его просила надеть жена, ведь он любит медведей

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц прокомментировал наказание защитника «Спартака» Андрея Ещенко, который после окончания полуфинального матча Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2) показал футболку со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме.

«Члены КДК единогласно посчитали надпись на майке Андрея Ещенко, пусть и зашифрованную, оскорбительной. Направлено оскорбление было в адрес одного из руководителей футбольного клуба «Зенит». Ещенко присутствовал на заседании и сказал, что надеть майку после матча с «Зенитом» его попросила жена, ведь он очень любит медведей. Таких маек, по словам Ещенко, у него много. Оскорбительной он её, видимо, не посчитал», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.