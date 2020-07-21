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КДК РФС рассмотрит баннер фанатов «Зенита» про Федуна на следующем заседании

КДК РФС рассмотрит баннер фанатов «Зенита» про Федуна на следующем заседании
Футбол / Кубок России 0

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит баннер фанатов «Зенита» про владельца «Спартака» Леонида Федуна на следующем заседании.

«Иные нарушения, отражённые в документах официальных лиц по данному матчу (в том числе демонстрация болельщиками «Зенита» несогласованного баннера), с целью детального изучения всех обстоятельств, сбора необходимых документов и доказательств будут рассмотрены КДК РФС на следующем заседании», — приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.

Напомним, на баннере болельщиков «Зенита» был изображено лицо Федуна в телевизоре, вокруг которого собрались фанаты в красно-белых цветах. Это отсылка к первому эпизоду сериала «Чёрное зеркало».

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