КДК РФС рассмотрит баннер фанатов «Зенита» про Федуна на следующем заседании

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит баннер фанатов «Зенита» про владельца «Спартака» Леонида Федуна на следующем заседании.
«Иные нарушения, отражённые в документах официальных лиц по данному матчу (в том числе демонстрация болельщиками «Зенита» несогласованного баннера), с целью детального изучения всех обстоятельств, сбора необходимых документов и доказательств будут рассмотрены КДК РФС на следующем заседании», — приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.
Напомним, на баннере болельщиков «Зенита» был изображено лицо Федуна в телевизоре, вокруг которого собрались фанаты в красно-белых цветах. Это отсылка к первому эпизоду сериала «Чёрное зеркало».
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