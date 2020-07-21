«Торпедо» проиграло фарм-клубу «Локомотива» в товарищеском матче

Московское «Торпедо» со счётом 3:4 проиграло в товарищеском матче с «Локомотивом-Казанка» — фарм-клубом «Локомотива». Встреча состоялась на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. В составе «автозаводцев» дубль на счету Игоря Лебеденко, один гол забил Илья Визнович.

Товарищеский матч

«Торпедо» (Москва) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 3:4 (0:1)

Голы: Хлынов, 34 (0:1); Визнович, 55 (1:1); Безруков, 58 (1:2); Лебеденко, 61 (2:2); Лебеденко, 77 (3:2); Черняков, 84 (3:3); Шарков, 89 (3:4).



«Торпедо»: Порутчиков, Прошкин, Шустиков, Куфтин (Михайлов, 46), Елисеев, Визнович, Гордюшенко, Дворецков, Орехов, Кертанов, Лебеденко.



«Локомотив-Казанка» (стартовый состав): Сухорученко, Мухин, Актисов, Костюк, Сухарев, Махатадзе, Титков, Миронов, Безруков, Файзуллин, Хлынов.