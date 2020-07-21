«Торпедо» проиграло фарм-клубу «Локомотива» в товарищеском матче

Московское «Торпедо» со счётом 3:4 проиграло в товарищеском матче с «Локомотивом-Казанка» — фарм-клубом «Локомотива». Встреча состоялась на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. В составе «автозаводцев» дубль на счету Игоря Лебеденко, один гол забил Илья Визнович.
Товарищеский матч
«Торпедо» (Москва) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 3:4 (0:1)
Голы: Хлынов, 34 (0:1); Визнович, 55 (1:1); Безруков, 58 (1:2); Лебеденко, 61 (2:2); Лебеденко, 77 (3:2); Черняков, 84 (3:3); Шарков, 89 (3:4).
«Торпедо»: Порутчиков, Прошкин, Шустиков, Куфтин (Михайлов, 46), Елисеев, Визнович, Гордюшенко, Дворецков, Орехов, Кертанов, Лебеденко.
«Локомотив-Казанка» (стартовый состав): Сухорученко, Мухин, Актисов, Костюк, Сухарев, Махатадзе, Титков, Миронов, Безруков, Файзуллин, Хлынов.
- 21 июля 2020
-
22:23
-
22:18
-
22:12
-
22:03
-
22:02
-
21:52
-
21:37
-
21:34
-
21:31
-
21:24
-
21:17
-
20:56
-
20:45
-
20:37
-
20:32
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:03
-
19:50
-
19:44
-
19:34
-
19:27
-
19:09
-
19:06
-
18:58
-
18:52
-
18:42
-
18:31
-
18:26
-
18:20
-
18:02
-
17:52
-
17:36
-
17:34