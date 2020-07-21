Адольфо Гайч: русский — сложный язык. Думаю нанять репетитора
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который продолжит карьеру в ЦСКА, поделился мнением о русском языке.
«Сложный язык. Заметил, что все игроки в ЦСКА — европейцы. В команде нет испаноговорящих. Думаю нанять репетитора по русскому языку. Он мне понадобится, несмотря на то что владею английским», — приводит слова Гайча Jogo Bonito.
Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с игроком был согласован 5-летний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год.
В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. На счету игрока встреча в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.
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