«Спартак» обратился с открытым письмом к Виктору Кашшаи

Московский «Спартак» обратился с открытым письмом к руководителю департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.

«Полгода назад вы вступили в должность главы департамента судейства Российского футбольного союза. На тот момент у клубов Премьер-лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии VAR.



Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, но в весенней части сезона «Спартак» регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам.



В восьми матчах после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами, и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака».



В результате этого было отменено 4 гола и один пенальти в пользу «Спартака», а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти. Ещё один гол был отменен в матч с «Тамбовом», где VAR в принципе отсутствовал.



В ряде случаев рефери игнорировали саму возможность обратиться к повторам. В матчах с «Локомотивом» (1:1) и „Сочи“ (0:1) это напрямую повлияло на результат. В то же время главный тренер команды Доменико Тедеско получил длительную дисквалификацию за несогласие с решениями рефери.



Ситуация получила продолжение в кубковом матче с «Зенитом», по итогам которого «Спартак» попросил судейский комитет РФС дать оценку четырем эпизодам.



Регламент использования VAR — это «серая зона», и его применение главными арбитрами матча неочевидно. Просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на VAR не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного судьи матча.



В последних турах чемпионата России и матче полуфинала Кубка у букмекеров появилась ставка на отмену гола «Спартака» по VAR с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70. Ни к одной другой команде Премьер-Лиги подобная линия не открывалась.



В связи с этим возникает вопрос: кто в этом заинтересован? Почему такая линия регулярно появляется только на матчах «Спартака»?



К сожалению, детального анализа спорных моментов в матче с «Зенитом» и предыдущих играх представлено не было. От одного из авторитетнейших арбитров ФИФА хотелось бы услышать всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей.



Просим ответить на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе и, в частности, матчах нашего клуба, которое становится центральной темой в спортивных и общественно-политических СМИ.



Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва», — говорится в заявлении.