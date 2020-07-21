Жоаозиньо: на поле могут сказать: «Я тебя сломаю»

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо рассказал, что во время матчей сталкивался с провокациями со стороны соперников.
«Да, бывает, провоцируют. Хотя про семью говорить нельзя – это уже не футбол, а личное. Тут трудно сдержаться. Бывает, могут сказать: «Я тебя сломаю». Хотя это только слова, за которыми ничего не следует.
Пытались обмануть мошенники. Недавно мне в «вотсап» написал Уткин из «Краснодара». Сказал, что у него свадьба и он приглашает меня с семьей. А через какое-то время спросил, можно ли у меня одолжить 150 тыс. рублей на свадьбу. А ещё просил скинуть ему телефоны Каборе и Классона. Номера не дал, уже проходил через такое. Сказал, что отвечу позже. Через два часа разобрался в ситуации и заблокировал номер. С самого начала догадывался, что это не Уткин. Эти парни знают свое дело. Фантазия у них – супер. Если теряешь концентрацию, то легко попадаешься", — сказал Жоаозиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полностью интервью с Жоаозиньо читайте на «Чемпионате».
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