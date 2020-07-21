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«Аталанта» обыграла «Болонью» и вышла на 2-е место в Серии А

«Аталанта» обыграла «Болонью» и вышла на 2-е место в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 1:0 обыграла «Болонью». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Обслуживал матч арбитр Федерико Ла Пенна, ассистировали судьи на линиях Энрико Кальяри и Лоренцо Гори.

Единственный гол был забит в середине второго тайма — на 62-й минуте автором забитого мяча стал Луис Мурьель, ему ассистировал Дуван Сапата.

«Аталанта», набрав 74 очка, поднялась на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Болонья» (43) — на десятом месте. Лидером турнира является туринский «Ювентус» (80).

В следующем туре «Аталанта» на выезде встретится с «Миланом». «Болонья» дома сыграет с «Лечче». Матчи состоятся 24 июля.

Италия - Серия А. 35-й тур
21 июля 2020, вторник. 20:30 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Мурьель – 62'
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