«Аталанта» обыграла «Болонью» и вышла на 2-е место в Серии А
В матче 35-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 1:0 обыграла «Болонью». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Обслуживал матч арбитр Федерико Ла Пенна, ассистировали судьи на линиях Энрико Кальяри и Лоренцо Гори.
Единственный гол был забит в середине второго тайма — на 62-й минуте автором забитого мяча стал Луис Мурьель, ему ассистировал Дуван Сапата.
«Аталанта», набрав 74 очка, поднялась на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Болонья» (43) — на десятом месте. Лидером турнира является туринский «Ювентус» (80).
В следующем туре «Аталанта» на выезде встретится с «Миланом». «Болонья» дома сыграет с «Лечче». Матчи состоятся 24 июля.
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