В Италии сообщили, что «Локомотив» отказался выкупать трансфер Жоау Мариу у «Интера»

«Локомотив» не станет выкупать у «Интера» трансфер полузащитника Жоау Мариу, сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, «железнодорожники» решили не использовать опцию выкупа прав на футболиста за € 18 млн. Таким образом, Мариу вернётся в итальянский клуб по истечении срока действия арендного соглашения с «Локомотивом». Отмечается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте не заинтересован во включении Мариу в команду, поэтому игрок, с большой долей вероятности, перейдёт в другую команду.



Сообщалось, что в услугах Мариу заинтересованы «Марсель» и «Сельта».



Мариу перешёл в «Локомотив» прошлым летом. В нынешнем сезоне провёл 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 мячл и отдал 5 результативных передач.