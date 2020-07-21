Арбитр Федотов: Кашшаи нужно оправдать VAR-ассистента матча «Зенит» — «Спартак»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи, который поделился мнением о падении нападающего «Спартака» Александра Соболева в штрафной «Зенита» в матче 1/2 финала Кубка России (1:2) после единоборства с полузащитником петербургского клуба Юрием Жирковым.

«Кашшаи признался: момент с Соболевым он отправил аж десяти европейским судьям. Значит, думал, что это 11-метровый удар, сомневался в решении Иванова. Он же говорит – увидел фотографии в газете, значит, до просмотра фото считал по-другому. Если бы эти десять судей сказали, что это 11-метровый удар, что бы он сделал? Да и кто эти 10 судей, которым он отсылал повторы? Почему не назвать фамилии? И что именно он им отсылал, какое видео?

Отдельный вопрос — по поводу его слов о фотографии. Кто мог передать эти фотографии в газету, слить в социальные сети, в «Телеграм»? Ведь этого повтора не было в трансляции, не было в аналитической программе по судейству на телевидении. Так что этот повтор был доступен только VAR, поэтому «слил» эти фотографии либо Калошин, либо судьи. Если это сделал Калошин, это страх и конец – он нарушил протокол VAR.

Но вернёмся к словам Кашшаи. Он утверждает, что увидел фол на фотографии. Главе департамента судейства смотреть моменты по фотографиям – позор. При этом он говорит о просмотре момента с разных ракурсов. О каких ракурсах в фотографии вообще может идти речь?! Как он разбирает этот момент в статике?! Да и по фотографии мы не можем увидеть, что Соболев тянет Жиркова за футболку. Жирков там уже заваливается, а Соболев пытается остановиться. Юрий его всё время тянул за правую руку. Но Кашшаи и Калошину нужно оправдать Турбина, сидевшего на VAR, поэтому он врёт и не краснеет", — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Полностью интервью Федотова можно прочитать на «Чемпионате».