Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Арбитр Федотов: Соболев просто упал? Кашшаи сам себя закапывает!

Арбитр Федотов: Соболев просто упал? Кашшаи сам себя закапывает!
Футбол / Кубок России 0

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи, который поделился мнением о падении нападающего «Спартака» Александра Соболева в штрафной площади «Зенита» в матче 1/2 финала Кубка России (1:2) после единоборства с полузащитником петербургского клуба Вильмаром Барриосом.

«Мы видели, что Соболев накрутил Барриоса и тот ударил его рукой по голове. Но Кашшаи говорит: «По реакции Соболева, он просто упал». Послушайте, мы что, назначаем пенальти по реакции футболистов?! Ну это бред, Кашшаи просто сам себя закапывает и выставляет всех дураками и клоунами», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Полностью интервью Федотова можно прочитать на «Чемпионате».

Кашшаи: показал момент с Соболевым судьям в Европе. Никто не сказал, что дал бы пенальти
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020