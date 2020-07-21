Арбитр Федотов: Соболев просто упал? Кашшаи сам себя закапывает!

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи, который поделился мнением о падении нападающего «Спартака» Александра Соболева в штрафной площади «Зенита» в матче 1/2 финала Кубка России (1:2) после единоборства с полузащитником петербургского клуба Вильмаром Барриосом.

«Мы видели, что Соболев накрутил Барриоса и тот ударил его рукой по голове. Но Кашшаи говорит: «По реакции Соболева, он просто упал». Послушайте, мы что, назначаем пенальти по реакции футболистов?! Ну это бред, Кашшаи просто сам себя закапывает и выставляет всех дураками и клоунами», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Полностью интервью Федотова можно прочитать на «Чемпионате».