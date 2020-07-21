Финальный матч Кубка Греции перенесли после обнаружения взрывных устройств возле стадиона
Финальный матч Кубка Греции АЕК — «Олимпиакос» перенесён на неопределённый срок, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Греции.
Встречу, которая должна была состояться 26 июля, было решено перенести из-за того, что за несколько дней до матча полиция обнаружила взрывные устройства неподалёку от стадиона «Георгиос Камарас» в Афинах. Федерация футбола страны не смогла гарантировать участникам финала безопасность, поэтому встреча была отложена. О месте и времени проведения финального матча будет сообщено позже.
Напомним, главный тренер АЕКа Массимо Каррера с 2016 по 2018 год возглавлял московский «Спартак». Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России.
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