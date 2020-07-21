Футболка Андрея Ещенко с изображением медведя выставлена на аукцион

Футболка защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме выставлена на аукцион.
«Начальная стоимость — 5000 рублей, шаг — 1000», — говорится в «инстаграме» Spartak Street Style. Вырученные средства будут переданы благотворительному фонду «Своими глазами».
Напомним, за этот поступок Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка России. Кроме того, футболист подвергся штрафу в размере 50 тыс. рублей.
Футболку Ещенко показал после окончания полуфинального матча Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2).
Некоторое время назад нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун во время празднования чемпионства сымитировали в раздевалке половой акт. Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». За это чиновник был оштрафован на 200 тыс. рублей.
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