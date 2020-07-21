Ральф Рангник не возглавит «Милан»

Марк Косик, агент немецкого специалиста Ральфа Рангника, сообщил, что его клиент не будет работать в «Милане». В СМИ появилась информация, что в следующем сезоне Рангник будет совмещать должности технического директора и главного тренера «Милана».



«Ральф и „Милан“ сошлись на том, что сейчас не время начинать сотрудничество. У сторон нет стимула для совместной работы. Из-за этого, а также принимая во внимание успехи Стефано Пиоли, было решено, что Ральф Рангник не будет работать в «Милане», — приводит слова Косика Football Italia.



Рангник работал в таких клубах, как «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке-04», «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг», и в других командах.

«Милан» набрал 56 очков в 34 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.