«Рига» Кононова одержала седьмую победу подряд
В матче 9-го тура чемпионата Латвии «Рига» обыграла «Вентспилс» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Риге на стадионе «Сконто». Обслуживал матч арбитр Виталий Спасенников, ассистировали ему судьи на линиях Харальд Гудерманис и Евгений Морозов.
Единственный гол был забит во втором тайме — на 79-й минуте автором забитого мяча стал Роман Дебелко.
Таким образом, «Рига» одержала седьмую победу подряд в чемпионате Латвии. Напомним, что главным тренером рижского клуба является Олег Кононов, который ранее возглавлял московский «Спартак».
«Рига», набрав 24 очка, занимает первое место в турнирной таблице латвийского национального чемпионата. Следующий матч рижане проведут 25 июля на чужом поле с «Валмиерой».
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