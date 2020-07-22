«Рига» Кононова одержала седьмую победу подряд

В матче 9-го тура чемпионата Латвии «Рига» обыграла «Вентспилс» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Риге на стадионе «Сконто». Обслуживал матч арбитр Виталий Спасенников, ассистировали ему судьи на линиях Харальд Гудерманис и Евгений Морозов.

Единственный гол был забит во втором тайме — на 79-й минуте автором забитого мяча стал Роман Дебелко.

Таким образом, «Рига» одержала седьмую победу подряд в чемпионате Латвии. Напомним, что главным тренером рижского клуба является Олег Кононов, который ранее возглавлял московский «Спартак».

«Рига», набрав 24 очка, занимает первое место в турнирной таблице латвийского национального чемпионата. Следующий матч рижане проведут 25 июля на чужом поле с «Валмиерой».