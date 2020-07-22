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Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу в матче с «Сассуоло»

Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу в матче с «Сассуоло»
Футбол / Италия 0

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. На 42-й минуте ответный гол забил форвард «Сассуоло» Франческо Капуто. В компенсированное время первого тайма Ибрагимович оформил дубль и вновь вывел гостей вперёд в счёте. Через несколько минут главный арбитр матча Лука Пайретто удалил с поля полузащитника хозяев Мехди Бурабья.

«Милан» набрал 59 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» (48) — на 8-м месте. Лидером соревнований является туринский «Ювентус», в 34 матчах набравший 80 очков.

Италия - Серия А. 35-й тур
21 июля 2020, вторник. 22:45 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Ибрагимович – 19'   1:1 Капуто – 42' (пен)   1:2 Ибрагимович – 45+2'
Удаления: Бурабья – 45+7' / нет
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