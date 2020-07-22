Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу в матче с «Сассуоло»

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. На 42-й минуте ответный гол забил форвард «Сассуоло» Франческо Капуто. В компенсированное время первого тайма Ибрагимович оформил дубль и вновь вывел гостей вперёд в счёте. Через несколько минут главный арбитр матча Лука Пайретто удалил с поля полузащитника хозяев Мехди Бурабья.



«Милан» набрал 59 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» (48) — на 8-м месте. Лидером соревнований является туринский «Ювентус», в 34 матчах набравший 80 очков.