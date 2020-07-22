Нигматуллин: Николич на багаже Сёмина доехал до необходимого результата

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о работе главного тренера московского клуба Марко Николиче.

«Николич приходил в «Локомотив» не как антикризисный менеджер. Он пришёл в успешную команду, которая шла на втором месте. Было бы глупо пытаться сейчас что-то резко менять. Это выражение уже избито, но Николич на багаже Юрия Павловича Сёмина доехал до необходимого результата. На мой взгляд, это был грамотный и правильный ход со стороны серба. Если бы он сейчас начал что-то перелопачивать, это могло плохо кончиться. Команда ни разу не проиграла — это и есть результат работы специалиста», — приводят слова Нигматуллина «Известия».

«Локомотив», набрав в 29 турах 54 очка, гарантировал себе второе место в РПЛ и попадание в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021.