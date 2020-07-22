«Аталанта» показала лучший результат Серии А по забитым голам за 58 лет
В матче 35-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 1:0 обыграла «Болонью». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Обслуживал матч арбитр Федерико Ла Пенна, ассистировали судьи на линиях Энрико Кальяри и Лоренцо Гори.
Благодаря этому «Аталанта» показала лучший результат Серии А по забитым голам за 58 лет – 95 мячей. «Аталанта» побила показатель «Наполи», который забил 94 гола в сезоне-2016/2017. Рекорд по забитым голам в отдельном сезоне Серии А принадлежит «Милану», который в сезоне-1949/1950 наколотил 118 мячей.
«Аталанта», набрав 74 очка, поднялась на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В следующем туре «Аталанта» на выезде встретится с «Миланом».
«Аталанта» обыграла «Болонью» и вышла на 2-е место в Серии А
- 22 июля 2020
-
01:52
-
01:38
-
00:52
-
00:40
-
00:25
-
00:08
- 21 июля 2020
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:37
-
23:30
-
23:20
-
23:19
-
22:58
-
22:52
-
22:23
-
22:18
-
22:12
-
22:03
-
22:02
-
21:52
-
21:37
-
21:34
-
21:31
-
21:24
-
21:17
-
20:56
-
20:45
-
20:37
-
20:32
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:03
-
19:50
Партнерский контент