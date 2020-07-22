В матче 35-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 1:0 обыграла «Болонью». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Обслуживал матч арбитр Федерико Ла Пенна, ассистировали судьи на линиях Энрико Кальяри и Лоренцо Гори.



Благодаря этому «Аталанта» показала лучший результат Серии А по забитым голам за 58 лет – 95 мячей. «Аталанта» побила показатель «Наполи», который забил 94 гола в сезоне-2016/2017. Рекорд по забитым голам в отдельном сезоне Серии А принадлежит «Милану», который в сезоне-1949/1950 наколотил 118 мячей.



«Аталанта», набрав 74 очка, поднялась на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В следующем туре «Аталанта» на выезде встретится с «Миланом».

«Аталанта» обыграла «Болонью» и вышла на 2-е место в Серии А