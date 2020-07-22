Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аталанта» показала лучший результат Серии А по забитым голам за 58 лет

«Аталанта» показала лучший результат Серии А по забитым голам за 58 лет
Футбол / Италия 0

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 1:0 обыграла «Болонью». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Обслуживал матч арбитр Федерико Ла Пенна, ассистировали судьи на линиях Энрико Кальяри и Лоренцо Гори.

Благодаря этому «Аталанта» показала лучший результат Серии А по забитым голам за 58 лет – 95 мячей. «Аталанта» побила показатель «Наполи», который забил 94 гола в сезоне-2016/2017. Рекорд по забитым голам в отдельном сезоне Серии А принадлежит «Милану», который в сезоне-1949/1950 наколотил 118 мячей.

«Аталанта», набрав 74 очка, поднялась на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В следующем туре «Аталанта» на выезде встретится с «Миланом».

«Аталанта» обыграла «Болонью» и вышла на 2-е место в Серии А
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020