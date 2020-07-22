Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вратарь «Знамени Труда», в которого попала молния, подписал первый контракт в карьере

Вратарь «Знамени Труда», в которого попала молния, подписал первый контракт в карьере
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Команда из ПФЛ «Знамя Труда» объявила о подписании контракта с голкипером Иваном Заборовским.

«Поздравляем Ивана с первым профессиональным контрактом! Добро пожаловать в команду», — говорится в «Твиттере» клуба.

Заборовский известен по несчастному случаю, произошедшему с ним в ходе одной из тренировок в начале июля этого года, когда в него попала молния.

В ходе занятий 16-летний футболист занимался отдельно от партнёров. Иван собирался пробить по мячу, подбежал к нему, и в этот момент в него ударила молния. Голкипер упал на газон, после чего одноклубники побежали в его сторону. Экстренную помощь Заборовскому оказал тренер. Впоследствии игрока госпитализировали.

Этот контракт стал первым профессиональным соглашением футболиста в его карьере.

Момент удара молнии в 16-летнего вратаря из ПФЛ попал на видео
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020