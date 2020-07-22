Пиоли о продлении контракта с «Миланом»: наше будущее начинается сегодня

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал продление соглашения с клубом до июля 2022 года.
«Я счастлив и горжусь доверием, которое мне оказывает «Милан». Хочу поблагодарить всех, включая наших болельщиков, которых нам очень не хватает на стадионе, но которые всегда рядом и поддерживают нас. Как я уже говорил много раз: наше будущее начинается сегодня. Нужно быть сфокусированными и целеустремлёнными и играть всем как единое целое. Сейчас мы в самом начале нашего выдающегося пути. Если продолжим работать в том же духе, то будем расти и становиться всё более и более конкурентоспособными», — приводит слова Пиоли официальный сайт «Милана».
Ранее стало известно, что «Милан» не договорился о сотрудничестве с Ральфом Рангником. До этого в СМИ появилась информация, что в следующем сезоне Рангник будет совмещать должности технического директора и главного тренера «Милана».
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