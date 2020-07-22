Клопп: момент, когда «Ливерпуль» получит трофей, будет одним из самых важных в истории
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал достижение своей команды, которая выиграла чемпионат Англии за семь туров до его завершения.
«Всегда думал, что лучше выиграть чемпионат досрочно, чем выходить в финал Лиги чемпионов, где всё решается в одном особенном моменте – всё или ничего. И вот мы выиграли АПЛ за семь туров до конца, что абсолютно невероятно. Думаю, момент, когда мы получим трофей, будет одним из самых важных в истории футбола.
Если бы кто-нибудь предложит выбрать любую страну и команду в ней, чтобы стать чемпионом, думаю, я выбрал бы «Ливерпуль», потому что многие хотели бы быть частью этой команды. Но быть ею посчастливилось нам», — приводит слова Клоппа The Guardian.
Клопп — о поражениях «Ливерпуля»: «Баварии» Пепа было незачем играть после чемпионства
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