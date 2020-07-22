«Милан» гарантировал себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне
В матче 35-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Благодаря победе «Милан» набрал 59 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. При этом отрыв от восьмого места настолько велик, что команда Пиоли гарантировала себе участие в следующем сезоне в Лиге Европы. «Россонери» уже не удастся подняться в зону Лиги чемпионов, но совершенно точно они будут выступать во втором по значимости европейском турнире.
То, с какого раунда ЛЕ «Милан» начнёт выступление определится по итогам чемпионата, когда станет известно, какое место команда займёт в таблице Серии А.
Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу в матче с «Сассуоло»
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