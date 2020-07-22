Кирьяков: от Николича в «Локомотиве» атакующей игры прямо сейчас требуют дилетанты

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал завоевание «Локомотивом» второго места в РПЛ, которое даёт право в следующем сезоне выступать напрямую в групповом этапе Лиги чемпионов.



«Критерий работы тренера — это результат. Николич был в непростой ситуации после скандала с уходом Сёмина. Болельщики, недовольные этим решением, буквально ждали осечки. Ситуация сложилась напряжённая, но Николич справился. Хотя «Краснодар» сам помог «Локомотиву» от себя оторваться, но это уже его личные проблемы, которые не умаляют заслуг Николича. А требовать от нового тренера какой-то атакующей игры прямо сейчас могут только дилетанты. На это нужно не один и не два года», — приводят слова Кирьякова «Известия».

Нигматуллин: Николич на багаже Сёмина доехал до необходимого результата