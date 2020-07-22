Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кирьяков: от Николича в «Локомотиве» атакующей игры прямо сейчас требуют дилетанты

Кирьяков: от Николича в «Локомотиве» атакующей игры прямо сейчас требуют дилетанты
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал завоевание «Локомотивом» второго места в РПЛ, которое даёт право в следующем сезоне выступать напрямую в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Критерий работы тренера — это результат. Николич был в непростой ситуации после скандала с уходом Сёмина. Болельщики, недовольные этим решением, буквально ждали осечки. Ситуация сложилась напряжённая, но Николич справился. Хотя «Краснодар» сам помог «Локомотиву» от себя оторваться, но это уже его личные проблемы, которые не умаляют заслуг Николича. А требовать от нового тренера какой-то атакующей игры прямо сейчас могут только дилетанты. На это нужно не один и не два года», — приводят слова Кирьякова «Известия».

Нигматуллин: Николич на багаже Сёмина доехал до необходимого результата
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020