Защитник «Бреста» подвергся нападению. Его машину сожгли

Защитник «Бреста» Ронаэль Пьер-Габриэль подвергся нападению.
«Вчера вечером в районе Бреста игрок Ронаэль Пьер-Габриэль стал жертвой нападения и получил телесные повреждения, прежде чем его машина была подожжена и полностью уничтожена. «Брест» решительно осуждает это событие и полностью поддерживает Ронаэля. К сожалению, подобные инциденты произошли с парнем, который прибыл в Финистер всего две недели назад. Это официальное сообщение будет единственным от «Бреста» в этом вопросе, Клуб теперь позволяет властям работать, чтобы пролить свет на этот инцидент. На самом деле, в таком спокойном городе, как наш, это не должно стать привычным делом», — приводится заявление «Бреста» на официальной странице клуба в «Фейсбуке».
В досрочно завершившемся сезоне чемпионата Франции «Брест» финишировал на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 34 очка.
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