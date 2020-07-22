Защитник «Бреста» подвергся нападению. Его машину сожгли

Защитник «Бреста» Ронаэль Пьер-Габриэль подвергся нападению.

«Вчера вечером в районе Бреста игрок Ронаэль Пьер-Габриэль стал жертвой нападения и получил телесные повреждения, прежде чем его машина была подожжена и полностью уничтожена. «Брест» решительно осуждает это событие и полностью поддерживает Ронаэля. К сожалению, подобные инциденты произошли с парнем, который прибыл в Финистер всего две недели назад. Это официальное сообщение будет единственным от «Бреста» в этом вопросе, Клуб теперь позволяет властям работать, чтобы пролить свет на этот инцидент. На самом деле, в таком спокойном городе, как наш, это не должно стать привычным делом», — приводится заявление «Бреста» на официальной странице клуба в «Фейсбуке».

В досрочно завершившемся сезоне чемпионата Франции «Брест» финишировал на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 34 очка.