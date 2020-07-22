Роналду вышел на второе место по количеству голов в официальных играх. Месси – пятый

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поднялся на второе место по количеству голов в официальных матчах, сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».

По данным источника, после дубля в ворота в ворота «Лацио» в чемпионате Италии (2:1) Роналду забил свой 733 и 734 гол в официальных играх. Это позволило ему занять второе место по этому показателю. Столько же голов у Ромарио. Лидером по количеству забитых голов в официальных играх является Пеле. В его активе 767 голов.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занимает пятое место. На его счету 716 голов

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 30 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 30 забитых мячей (12 — с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.