«Реал» больше всех в Примере выиграл от судейских решений. «Барселона» — 15-я в списке

Подведены итоги судейства в завершившемся розыгрыше испанской Примеры, последние матчи которой 19 июля.
Согласно данным в таблице, опубликованной в «твиттере» MisterChip, наибольшую выгоду от решений арбитров получил мадридский «Реал», ставший по итогу обладателем титула. В первую пятёрку по этому показателю входят также «Атлетико», «Сельта», «Севилья» и «Вильярреал».
«Барселона», являвшаяся главным конкурентом «Реала» и финишировавшая на второй строчке в турнирной таблице, здесь заняла 15-е место.
При подсчёте учитывались пенальти, удаления, жёлтые карточки и другие показатели.
В итоговой таблице чемпионата Испании «Реал» опередил «Барселону» на 5 очков. Победу в первенстве «сливочные» обеспечили себе за тур до конца, когда на своём поле переиграли «Вильярреал» (2:1).
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