«Всё на тебя играл». Кокорин отреагировал на поздравление Воронина с днём рождения
Форвард «Сочи» Александр Кокорин отреагировал на пост в социальных сетях «Динамо», в котором московский клуб поздравлял с днём рождения бывшего футболиста Андрея Воронина.
«Сегодня исполняется 41 год Андрею Воронину — нападающему, капитану и любимцу болельщиков московского «Динамо». За бело-голубых Андрей провёл 87 матчей и забил 24 мяча. Поздравляем! Здоровья и успехов!» — говорится под нарезкой забитых мячей Андрея Воронина за «Динамо».
В комментариях на поздравления отреагировал выступавший в текущем сезоне на правах аренды в «Сочи» Александр Кокорин. Экс-партнёр Андрея Воронина написал: «Всё на тебя играл, конечно».
Отметим, что вместе в составе московского клуба Воронин и Кокорин играли в период с 2010 по 2014 год.
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