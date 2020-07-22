«Всё на тебя играл». Кокорин отреагировал на поздравление Воронина с днём рождения

Форвард «Сочи» Александр Кокорин отреагировал на пост в социальных сетях «Динамо», в котором московский клуб поздравлял с днём рождения бывшего футболиста Андрея Воронина.



«Сегодня исполняется 41 год Андрею Воронину — нападающему, капитану и любимцу болельщиков московского «Динамо». За бело-голубых Андрей провёл 87 матчей и забил 24 мяча. Поздравляем! Здоровья и успехов!» — говорится под нарезкой забитых мячей Андрея Воронина за «Динамо».



В комментариях на поздравления отреагировал выступавший в текущем сезоне на правах аренды в «Сочи» Александр Кокорин. Экс-партнёр Андрея Воронина написал: «Всё на тебя играл, конечно».

Отметим, что вместе в составе московского клуба Воронин и Кокорин играли в период с 2010 по 2014 год.