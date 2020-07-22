Молодых людей, оторвавших голову фигуре Артёма Дзюбы, оштрафовали на 500 рублей

Компания, оторвавшая голову алюминиевой фигуре нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, была наказана.



Как сообщает телеграм-канал Mash, каждого из молодых людей оштрафовали на 500 рублей. Они также отправили сообщение заявителю, в котором выразили желание загладить свою вину, возместив стоимость восстановления фигуры. Молодые люди заверили, что этот поступок они совершили «исключительно по глупости» и что «ничего плохого против данного футболиста» они не имеют.



Напомним, инцидент случился в Подольске. Четверо молодых людей не смогли пройти мимо фигуры капитана национальной команды. Один из них начал справлять на неё нужду, а другой оторвал ей голову. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Недовольны случившимся остались местные жители, которые и подали заявление в полицию. Впоследствии компанию задержали.