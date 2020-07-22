Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 30-го тура

Сегодня, 22 июля, состоятся матчи заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Семь матчей 30-го тура пройдут в один день и начнутся в одно время. Восьмая встреча, в которой должны были сыграть «Крылья Советов» и «Сочи», была отменена из-за вспышки коронавируса в стане гостей.



«Ростов» — «Зенит» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск)

«Краснодар» — «Ахмат» (Краснодар, 19:00 мск)

ЦСКА — «Тамбов» (Москва, 19:00 мск)

«Динамо» — «Оренбург» (Москва, 19:00 мск)

«Рубин» — «Спартак» (Казань, 19:00 мск)

«Уфа» — «Арсенал» (Уфа, 19:00 мск)

«Урал» — «Локомотив» (Екатеринбург, 19:00 мск)



После 29 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует набравший 69 очков и досрочно обеспечивший себе чемпионство «Зенит».



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020



Результаты матчей чемпионата России сезона-2019/2020