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Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 30-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 30-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 22 июля, состоятся матчи заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Семь матчей 30-го тура пройдут в один день и начнутся в одно время. Восьмая встреча, в которой должны были сыграть «Крылья Советов» и «Сочи», была отменена из-за вспышки коронавируса в стане гостей.

«Ростов» — «Зенит» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск)
«Краснодар» — «Ахмат» (Краснодар, 19:00 мск)
ЦСКА — «Тамбов» (Москва, 19:00 мск)
«Динамо» — «Оренбург» (Москва, 19:00 мск)
«Рубин» — «Спартак» (Казань, 19:00 мск)
«Уфа» — «Арсенал» (Уфа, 19:00 мск)
«Урал» — «Локомотив» (Екатеринбург, 19:00 мск)

После 29 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует набравший 69 очков и досрочно обеспечивший себе чемпионство «Зенит».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Результаты матчей чемпионата России сезона-2019/2020

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