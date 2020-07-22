Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 30-го тура

Сегодня, 22 июля, состоятся матчи заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Семь матчей 30-го тура пройдут в один день и начнутся в одно время. Восьмая встреча, в которой должны были сыграть «Крылья Советов» и «Сочи», была отменена из-за вспышки коронавируса в стане гостей.
«Ростов» — «Зенит» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск)
«Краснодар» — «Ахмат» (Краснодар, 19:00 мск)
ЦСКА — «Тамбов» (Москва, 19:00 мск)
«Динамо» — «Оренбург» (Москва, 19:00 мск)
«Рубин» — «Спартак» (Казань, 19:00 мск)
«Уфа» — «Арсенал» (Уфа, 19:00 мск)
«Урал» — «Локомотив» (Екатеринбург, 19:00 мск)
После 29 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует набравший 69 очков и досрочно обеспечивший себе чемпионство «Зенит».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Результаты матчей чемпионата России сезона-2019/2020
- 22 июля 2020
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11:01
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10:58
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10:26
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10:14
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10:05
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10:03
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09:51
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09:37
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09:36
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08:51
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08:30
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08:27
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06:46
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06:02
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05:39
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05:14
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04:56
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04:35
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03:58
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03:37
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03:00
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02:38
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02:27
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01:52
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01:38
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00:52
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00:40
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00:25
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00:08
- 21 июля 2020
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23:52
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23:46
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23:40
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23:37
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23:30
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23:20