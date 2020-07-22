Джеррард: золотому поколению Англии нужен был тренер вроде Клоппа, Моуринью или Гвардиолы

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мыслями о сборной Англии в середине 2000-х годов, за которую он выступал.
«Я вспоминаю о сборной с большим сожалением. Смотрю на фотографии той команды и понимаю, что у нас был потрясающий состав. Временами мы были близки к успеху, но в любом случае играли хуже, чем могли.
Сейчас я понимаю, что нам был нужен тренер, который был бы ещё больше, чем все те футболисты. И такие специалисты были доступны в то время – например Рафа Бенитес, но тогда он, вероятно, не захотел бы работать со сборной. Сейчас я вижу тренеров, которые больше чем команда. Клопп, Моуринью и Гвардиола. Думаю, кто-то вроде них, стоящий выше золотого поколения и готовый принимать трудные решения, извлёк бы из того состава гораздо больше», — цитирует Джеррaрда Yahoo Sports со ссылкой на подкаст BBC.
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