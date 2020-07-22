Марадишвили: «Тамбов» обыграл «Спартак», недооценки соперника быть не может

Хавбек московского ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».

«Тамбов» — неуступчивая, скользкая команда, недавно они обыграли «Спартак» — 3:2 в гостях. Недооценки соперника быть не может. Нам нужно выложиться и забрать свои очки», — приводит слова Марадишвили пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».

ЦСКА после 29 туров чемпионата России занимает четвёртое место, «Тамбов» — 14-й. Отметим, что ЦСКА ещё имеет шансы подняться на третью строчку, гарантировав себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Команда Сергея Первушина уже гарантировала себе сохранение прописки в РПЛ по итогам текущего сезона.

Все матчи последнего тура чемпионата России пройдут сегодня. Начало матчей — в 19:00 мск.