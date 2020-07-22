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«Кайрат» заявил Вагнера

«Кайрат» заявил Вагнера
Футбол / Прочие турниры 0

Казахстанский «Кайрат» заявил форварда Вагнера Лава для участия в матчах внутреннего чемпионата.

«Знаменитый бразильский форвард вошёл в заявку нашего клуба и получил разрешение на выступление в матчах чемпионата Казахстана.

Таким образом, Вагнер Лав сможет принять участие уже в матче четвёртого тура. Напомним, что в рамках четвертого тура «Кайрат» на выезде сыграет против «Каспия», — сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

8 июля «Кайрат» официально объявил о подписании контракта с бразильским форвардом. Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. 23 июня форвард объявил о своём переходе в казахстанский «Кайрат».

Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно.

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