«Кайрат» заявил Вагнера

Казахстанский «Кайрат» заявил форварда Вагнера Лава для участия в матчах внутреннего чемпионата.
«Знаменитый бразильский форвард вошёл в заявку нашего клуба и получил разрешение на выступление в матчах чемпионата Казахстана.
Таким образом, Вагнер Лав сможет принять участие уже в матче четвёртого тура. Напомним, что в рамках четвертого тура «Кайрат» на выезде сыграет против «Каспия», — сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.
8 июля «Кайрат» официально объявил о подписании контракта с бразильским форвардом. Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. 23 июня форвард объявил о своём переходе в казахстанский «Кайрат».
Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно.
- 22 июля 2020
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