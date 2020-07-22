Антон Митрюшкин не попал в заявку «Монако» на матч со «Стандардом»
«Монако» в своём «твиттере» объявил заявку на предстоящий товарищеский матч с льежским «Стандардом».
В списке футболистов монегасков не оказался российский вратарь Антон Митрюшкин, который принял участие в предыдущей встрече команды. 17 июля коллектив победил «Серкль Брюгге» со счётом 2:0. Соотечественник голкипера Александр Головин находится в заявке.
В конце июня стало известно, что Митрюшкин покинул «Сьон», за который он выступал с 2016 года. В составе швейцарского клуба голкипер в 76 матчах пропустил 127 мячей. Контракт голкипера истёк, и он покинул «Сьон» в статусе свободного агента.
24-летний Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака». В досрочно завершённом сезоне Лиги 1 «Монако» занял девятое место.
«Монако» обыграл «Серкль Брюгге». Головин забил дальним ударом, Митрюшкин отыграл на ноль
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