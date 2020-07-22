Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Антон Митрюшкин не попал в заявку «Монако» на матч со «Стандардом»

Антон Митрюшкин не попал в заявку «Монако» на матч со «Стандардом»
Футбол / Франция 0

«Монако» в своём «твиттере» объявил заявку на предстоящий товарищеский матч с льежским «Стандардом».

В списке футболистов монегасков не оказался российский вратарь Антон Митрюшкин, который принял участие в предыдущей встрече команды. 17 июля коллектив победил «Серкль Брюгге» со счётом 2:0. Соотечественник голкипера Александр Головин находится в заявке.

В конце июня стало известно, что Митрюшкин покинул «Сьон», за который он выступал с 2016 года. В составе швейцарского клуба голкипер в 76 матчах пропустил 127 мячей. Контракт голкипера истёк, и он покинул «Сьон» в статусе свободного агента.

24-летний Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака». В досрочно завершённом сезоне Лиги 1 «Монако» занял девятое место.

«Монако» обыграл «Серкль Брюгге». Головин забил дальним ударом, Митрюшкин отыграл на ноль
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020