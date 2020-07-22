Гончаренко: «Тамбов» научился играть против сильных команд

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России с «Тамбовом».

«К „Тамбову“ готовимся с хорошим настроением. Хорошее эмоциональное состояние внутри коллектива. Когда такое количество матчей, мы умеем забывать, что произошло вчера. В хорошем состоянии подходим мы к завтрашней игре.



«Тамбов» последний матч провёл десять дней назад, но у нас весь такой чемпионат: где-то мы играем плотно, где-то могут быть ситуации с пропусками матчей. Несмотря на то что «Тамбов» идёт в зоне выживания, все матчи они проиграли в упорной борьбе. Это были поражения в один мяч, ситуация могла качнуться в другую сторону. Мы не забываем, что они обыграли «Спартак» на чужом поле.



«Тамбов» сыгран, у них хорошие взаимодействия, они понимают, как им обороняться, они научились играть против сильных команд. Мы не ждём лёгкого матча, тем более с каждым соперником качели могут качнуться как в одну, так и в другую сторону.



Матч первого круга был очень далеко. Кажется, даже в прошлом веке, учитывая коронавирусную паузу", — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.