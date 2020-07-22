«Когда Влашич забил второй «Спартаку», я попал в нирвану». Марадишвили — о болельщиках

Хавбек московского ЦСКА Константин Марадишвили рассказал, как помогает команде поддержка болельщиков.
«Конечно, связь с болельщиками чувствуется и сейчас. Они приезжали в Ватутинки ещё перед «Зенитом», напутствовали команду. Мы сыграли плохо, но победой в дерби, считаю, реабилитировались. Пускай сейчас есть ограничения для зрителей, но те, кто приходит, отдают всё для поддержки, и это мотивирует нас. В победе над «Спартаком» роль болельщиков была ключевой. Когда Влашич забил второй гол, я попал в нирвану (улыбается). Ты подбегаешь к фан-сектору, у тебя гора с плеч… Сильнейшие эмоции. Когда начали обниматься, празднуя тот мяч, мурашки пошли по коже.
Нас в ДЮСШ всё время приучали к тому, что к дерби надо готовиться, что это непростой матч, нужно всегда побеждать. Такой настрой передавался из поколения в поколение. Это очень сильные ощущения: ты с детства играешь за клуб, потом выходишь за него в стартовом составе. Против игроков сборной России и вместе с игроками сборной России, звёздами. Это дорогого стоит", — приводит слова игрока официальный сайт московского клуба.
- 22 июля 2020
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