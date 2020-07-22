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Марадишвили: входить в ритм после изоляции было тяжело, мы были какими-то вялыми

Марадишвили: входить в ритм после изоляции было тяжело, мы были какими-то вялыми
Футбол / РПЛ 0

Хавбек московского ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о сложностях его дебютного сезона в главной команде красно-синих.

Отметим, что в текущем сезоне РПЛ Марадишвили провёл 10 матчей. На существенные отрезки полузащитник появляться на поле стал лишь после возобновления чемпионата.

«Нам рассылали разные упражнения, которые нужно было выполнять. Входить в ритм после изоляции было тяжело, мы были какими-то вялыми, но хорошо провели сбор, сыграли товарищеские матчи. Думаю, по 90 минут может выдерживать каждый. То, что играю я, — решение тренеров, у них есть вся информация о любом игроке.

С Головиным пересечься в молодёжке не успел. Были Тимур Жамалетдинов, Федя Чалов, Астемир Гордюшенко. С Головой периодически в самолете сталкивались, лично не знакомы. Но я очень рад за него, он играет в хорошем клубе, желаю ему процветания и карьерного роста", — приводит слова Марадишвили пресс-служба ЦСКА.

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