Мануэль Нойер: уверен, что я лучший, хоть мне уже и не 17 лет

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер выразил уверенность, что может продолжать карьеру на высоком уровне, несмотря на возраст.



«У каждого футболиста есть одна карьера. Когда она заканчивается, возможности вернуться назад уже нет. Если футбол станет для меня бременем, я поступлю как Филипп Лам. Но сейчас я всё ещё горю желанием играть. Всегда есть трофеи, за которые можно побороться.



Какой тренер поставил бы в состав игрока, который не является лучшим? И я уверен, что я лучший, хоть мне уже и не 17 лет. Первый номер «Баварии» и сборной всегда находится в конкуренции. В этом плане для меня мало что меняется, когда в команду приходит новый вратарь», — цитирует Нойера Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на 11 Freunde.



Нойер защищает цвета «Баварии» с 2011 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Германии 34-летний голкипер провёл 33 матча и пропустил 31 мяч.

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