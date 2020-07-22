Тихонов — о возможной покупке «Спартаком» Урунова: клуб хочет бороться за 5-6-е места?

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением по поводу возможного приобретения красно-белыми полузащитника «Уфы» Остона Урунова.
«Надо понять, куда «Спартак» хочет двигаться. Клуб хочет бороться за 5-6-е места или купить несколько хороших футболистов, чтобы добиваться [высоких] результатов? Так было при Каррере. Есть игроки, которые могут хорошо провести часть сезона. Но нужны игроки, которые смогут хорошо играть сезон за сезоном. Федун в том году потратил 40 миллионов, но результата никакого. Захочет ли он сейчас совершить такие же траты? Но это нужно делать.
Сейчас в бой бросают молодых ребят, особенно против «Зенита», у которого классные игроки. Это может сработать в одном матче, но на длинной дистанции необходимы более опытные и сильные футболисты», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».
- 22 июля 2020
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