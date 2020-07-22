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«Краснодар» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Краснодар» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 22 июля, состоится матч «Краснодар» — «Ахмат». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Ахмат» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».

«Краснодар», набрав 49 очков в 29 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (31) располагается на 13-й строчке.

«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 30-го тура РПЛ
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