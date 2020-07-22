ЦСКА — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 22 июля, состоится матч ЦСКА — «Тамбов». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Тамбов» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Тамбов».
ЦСКА, набрав 47 очков в 29 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (31) располагается на 14-й строчке.
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