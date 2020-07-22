«Динамо» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 22 июля, состоится матч «Динамо» — «Оренбург». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Оренбург» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Николай Ерёмин и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Оренбург».

«Динамо», набрав 41 очко в 29 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (24) располагается на последней, 16-й строчке.