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«Динамо» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Динамо» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 22 июля, состоится матч «Динамо» — «Оренбург». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Оренбург» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Николай Ерёмин и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Оренбург».

«Динамо», набрав 41 очко в 29 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (24) располагается на последней, 16-й строчке.

«Динамо» — «Оренбург»: прогноз и ставка на матч 30-го тура чемпионата России 22 июля
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