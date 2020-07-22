«Урал» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 22 июля, состоится матч «Урал» — «Локомотив». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Локомотив» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Локомотив».



«Урал», набрав 35 очков в 29 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (54) располагается на второй строчке.

«Урал» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 30-го тура чемпионата России