Бывший тренер «Динамо» и «Кубани» Дан Петреску заразился коронавирусом

Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску, известный в России по работе в «Динамо» и «Кубани», заразился коронавирусом.



Как сообщает Gazeta Sporturilor, в ближайшие несколько часов 52-летний специалист будет госпитализирован и проведёт в больнице как минимум двое суток.



Петреску работал в России в 2010-х годах. В «Кубани» специалист занимал пост наставника с 2010 по 2012 год и в 2016-м. «Динамо» он возглавлял с 2012 по 2014 год. С «Кубанью» Дан стал победителем первого дивизиона в 2010 году.



«ЧФР Клуж» Петреску тренирует с прошлого года, а ранее работал с командой с 2017 по 2018 год. Большую часть тренерской карьеры он провёл в Румынии, а также возглавлял клубы из Польши, Катара, Китая и Объединённых Арабских Эмиратов.



В настоящее время «ЧФР Клуж» выступает в плей-офф чемпионата Румынии и занимает второе место в турнирной таблице.

Петреску пришёл на пресс-конференцию с распечаткой правил и обвинил судей в вылете из ЛЕ