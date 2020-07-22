Бывший тренер «Динамо» и «Кубани» Дан Петреску заразился коронавирусом

Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску, известный в России по работе в «Динамо» и «Кубани», заразился коронавирусом.
Как сообщает Gazeta Sporturilor, в ближайшие несколько часов 52-летний специалист будет госпитализирован и проведёт в больнице как минимум двое суток.
Петреску работал в России в 2010-х годах. В «Кубани» специалист занимал пост наставника с 2010 по 2012 год и в 2016-м. «Динамо» он возглавлял с 2012 по 2014 год. С «Кубанью» Дан стал победителем первого дивизиона в 2010 году.
«ЧФР Клуж» Петреску тренирует с прошлого года, а ранее работал с командой с 2017 по 2018 год. Большую часть тренерской карьеры он провёл в Румынии, а также возглавлял клубы из Польши, Катара, Китая и Объединённых Арабских Эмиратов.
В настоящее время «ЧФР Клуж» выступает в плей-офф чемпионата Румынии и занимает второе место в турнирной таблице.
- 22 июля 2020
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