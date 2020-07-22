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«В Чехии стало другое отношение». Комличенко рассказал, как изменил свою карьеру

«В Чехии стало другое отношение». Комличенко рассказал, как изменил свою карьеру
Футбол / РПЛ 0

Форвард московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал, что он изменил в своей подготовке после переезда в чешский чемпионат.

Напомним, что воспитанник «Краснодара» выступал за «Млада-Болеслав».

«В Чехии у меня стало другое отношение к футболу. В игровом плане прибавил. Сами видите, в сборную попал.

Разминка до тренировок, остаюсь после них… В «Краснодаре» этому не так много времени уделял. В Чехии захотел больше работать над собой. Ну и в плане психологии: меньше расстраиваюсь после неудачных игр. Хотя и сейчас тяжело переносить поражения. После них тяжелее восстанавливаться. Стараешься забыть результат, но всё равно анализируешь моменты и понимаешь, где мог сыграть лучше. Такое всегда будет, но раньше этих размышлений было слишком много – ходил грустный. Если не попадал в состав, то мог обидеться на тренера или ещё на кого-то. Хотя этого вообще не нужно было делать. В Чехии поменял подход», — рассказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Комличенко: своей игрой в «Динамо» пока недоволен
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