Комличенко: больше всего из академии запомнилось, как Галицкий тушил пожар

Форвард московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал, что ему больше всего запомнилось за те годы, что он провёл в академии «Краснодара».

«С Арамом Ардашевичем [Фундукяном – директором академии] перебросились взглядами и помахали друг другу. Сразу в голове мелькнули истории времён академии: как он меня вызывал в кабинет, как отчитывал, как разговаривали по контрактам.



Отчитывали за то, что, бывало, по учёбе не успевал или в плане поведения возникали вопросы. Могли и за тренировки отчитать. Хотя, вообще, я был приличным учеником. Отчитывали больше других ребят. Я-то на доске почёта висел. Бывало, что попадал с кем-то и нас целой группой заводили. И то провинились по мелочи – опаздывали или доставали телефоны на уроке. Дисциплина была такая, что за драку могли обоих выкинуть из академии.

Больше всего запомнилась история, как Сергей Николаевич [Галицкий – владелец «Краснодара»] полез на крышу тушить пожар. Горела крыша главного корпуса школы. Мы видели все со стороны, яркое впечатление. Единственное, точно не помню, тушил он или просто залез, чтобы контролировать. Это было около семи-восьми лет назад", — рассказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.