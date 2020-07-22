Ковач хочет подписать в «Монако» Костича и Йовича

Новый главный тренер «Монако» Нико Ковач хочет усилить состав команды двумя футболистами «Айнтрахта» сезона-2018/2019, сообщает Transfermarkt со ссылкой на Bild.

Ковач планирует подписать полузащитника Филипа Костича и нападающего Луку Йовича, который принадлежит мадридскому «Реалу». Вместе со спортивным директором Полом Митчеллом, который пришёл в «Монако» из «РБ Лейпциг», тренер собирается вести работу по трансферу сербских футболистов.



На посту главного тренера «Монако» Ковач сменил Роберта Морено. Испанец возглавил клуб 28 декабря 2019 года, подписав контракт на два с половиной года. До этого коллективом руководил Леонарду Жардим. Последним местом работы Ковача была «Бавария», откуда он был уволен в 2019 году. Ранее тренировал «Айнтрахт» и сборную Хорватии.