Ковач хочет подписать в «Монако» Костича и Йовича

Новый главный тренер «Монако» Нико Ковач хочет усилить состав команды двумя футболистами «Айнтрахта» сезона-2018/2019, сообщает Transfermarkt со ссылкой на Bild.
Ковач планирует подписать полузащитника Филипа Костича и нападающего Луку Йовича, который принадлежит мадридскому «Реалу». Вместе со спортивным директором Полом Митчеллом, который пришёл в «Монако» из «РБ Лейпциг», тренер собирается вести работу по трансферу сербских футболистов.
На посту главного тренера «Монако» Ковач сменил Роберта Морено. Испанец возглавил клуб 28 декабря 2019 года, подписав контракт на два с половиной года. До этого коллективом руководил Леонарду Жардим. Последним местом работы Ковача была «Бавария», откуда он был уволен в 2019 году. Ранее тренировал «Айнтрахт» и сборную Хорватии.
- 22 июля 2020
-
18:20
-
18:18
-
18:12
-
18:10
-
18:02
-
17:56
-
17:54
-
17:50
-
17:45
-
17:37
-
17:34
-
17:33
-
17:09
-
16:57
-
16:44
-
16:38
-
16:35
-
16:30
-
16:12
-
16:00
-
15:43
-
15:37
-
15:37
-
15:30
-
15:29
-
15:12
-
15:11
-
15:00
-
14:52
-
14:30
-
14:30
-
14:22
-
14:03
-
14:03
-
14:00