РФС сообщил об изменениях в регламенте возобновления РПЛ
Исполком РФС на заседании бюро утвердил изменения в регламент возобновления чемпионата и Кубка России.
Согласно изменениям теперь при пересечении границы РФ лица, прибывшие из других стран, должны руководствоваться постановлениями главного государственного санитарного врача на дату возвращения, сообщает пресс-служба РФС.
Кроме того зрители гостевой команды на матчи РПЛ на стадион допускаться не будут. Командам — участницам финального матча Кубка России этого сезона предоставляется возможность выкупа по 1000 билетов. В случае, если команда-участница не выкупает свою квоту билетов, квота поступает в свободную продажу.
Финал Кубка России пройдёт в Екатеринбурге 25 июля. В финальном матче сыграют «Зенит» и «Химки».
Хозяином финала Кубка России будет «Зенит»
- 22 июля 2020
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