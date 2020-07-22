РФС сообщил об изменениях в регламенте возобновления РПЛ

Исполком РФС на заседании бюро утвердил изменения в регламент возобновления чемпионата и Кубка России.

Согласно изменениям теперь при пересечении границы РФ лица, прибывшие из других стран, должны руководствоваться постановлениями главного государственного санитарного врача на дату возвращения, сообщает пресс-служба РФС.



Кроме того зрители гостевой команды на матчи РПЛ на стадион допускаться не будут. Командам — участницам финального матча Кубка России этого сезона предоставляется возможность выкупа по 1000 билетов. В случае, если команда-участница не выкупает свою квоту билетов, квота поступает в свободную продажу.

Финал Кубка России пройдёт в Екатеринбурге 25 июля. В финальном матче сыграют «Зенит» и «Химки».