У Магнуссона и Сигурдссона подозрение на коронавирус

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что у защитника Хёрдура Магнуссона и нападающего Арнора Сигурдссона сомнительные итоги тестов на коронавирус.
«В рамках подготовки к заключительному матчу сезона-2019/2020 против «Тамбова» футболисты, тренерский состав и персонал команды прошли очередное плановое тестирование на COVID-19.
По итогам тестирования анализы двух игроков — Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут ещё несколько тестов.
«Армейский» клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую Премьер-Лигу и провёл необходимые профилактические мероприятия.
После получения результатов все остальные игроки прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших», — говорится в заявлении.
- 22 июля 2020
-
18:20
-
18:18
-
18:12
-
18:10
-
18:02
-
17:56
-
17:54
-
17:50
-
17:45
-
17:37
-
17:34
-
17:33
-
17:09
-
16:57
-
16:44
-
16:38
-
16:35
-
16:30
-
16:12
-
16:00
-
15:43
-
15:37
-
15:37
-
15:30
-
15:29
-
15:12
-
15:11
-
15:00
-
14:52
-
14:30
-
14:30
-
14:22
-
14:03
-
14:03
-
14:00