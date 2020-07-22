У Магнуссона и Сигурдссона подозрение на коронавирус

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что у защитника Хёрдура Магнуссона и нападающего Арнора Сигурдссона сомнительные итоги тестов на коронавирус.

«В рамках подготовки к заключительному матчу сезона-2019/2020 против «Тамбова» футболисты, тренерский состав и персонал команды прошли очередное плановое тестирование на COVID-19.



По итогам тестирования анализы двух игроков — Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут ещё несколько тестов.



«Армейский» клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую Премьер-Лигу и провёл необходимые профилактические мероприятия.



После получения результатов все остальные игроки прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших», — говорится в заявлении.