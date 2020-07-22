Форвард «Спартака» Руденко близок к переходу в «Сочи» в аренду с правом выкупа

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Спартака» Александр Руденко близок к переходу в «Сочи» в аренду с правом выкупа.
«Чемпионат» сообщал, что московский «Спартак» планирует расстаться с Руденко, так как в команде больше не рассчитывают на 21-летнего футболиста. В московском клубе установили ценник за трансфер форварда в размере 50 млн рублей, но такая цена отпугивает потенциальных покупателей.
Александр является воспитанником красно-белых. С 2016 года он выступает за «Спартак-2». В январе игрок на правах аренды перешёл в столичное «Торпедо». В нынешнем сезоне Руденко записал в свой актив 14 голов и 3 результативные передачи в 25 матчах Футбольной национальной лиги.
Контракт Александра со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2021 года.
- 22 июля 2020
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