Форвард «Спартака» Руденко близок к переходу в «Сочи» в аренду с правом выкупа

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Спартака» Александр Руденко близок к переходу в «Сочи» в аренду с правом выкупа.

«Чемпионат» сообщал, что московский «Спартак» планирует расстаться с Руденко, так как в команде больше не рассчитывают на 21-летнего футболиста. В московском клубе установили ценник за трансфер форварда в размере 50 млн рублей, но такая цена отпугивает потенциальных покупателей.



Александр является воспитанником красно-белых. С 2016 года он выступает за «Спартак-2». В январе игрок на правах аренды перешёл в столичное «Торпедо». В нынешнем сезоне Руденко записал в свой актив 14 голов и 3 результативные передачи в 25 матчах Футбольной национальной лиги.



Контракт Александра со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2021 года.