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Маммана, Васютин и Шамкин — в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»

Маммана, Васютин и Шамкин — в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Зенита» на матч 30-го тура РПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Козлов, Чернов, Байрамян, Хаджикадунич, Глебов, Зайнутдинов, Норманн, Саплинов, Шомуродов.

«Зенит»: Васютин, Смольников, Маммана, Прохин, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.

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