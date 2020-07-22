Маммана, Васютин и Шамкин — в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Зенита» на матч 30-го тура РПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Логашов, Козлов, Чернов, Байрамян, Хаджикадунич, Глебов, Зайнутдинов, Норманн, Саплинов, Шомуродов.
«Зенит»: Васютин, Смольников, Маммана, Прохин, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.
- 22 июля 2020
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